Passo indietro per Balogun, ora l’Inter vira su Taremi: dal Porto segnali di apertura

Il Porto valuta il suo attaccante 30 mln di euro ma - questa è la novità - potrebbe essere disposto a trattare per una cifra inferiore e con una formula più flessibile. "È possibile trattare per una mix di parte fissa e bonus per arrivare a quota 30. Quindi c’è un certo margine di negoziazione. L’Inter sta provando a stringere. Vorrebbe chiudere la pratica entro le prossime 72 ore. Ma al tempo stesso i dirigenti nerazzurri sanno che occorre avere pazienza dal momento che si sta componendo il grande puzzle dei numeri 9 a livello europeo. Non c’è solo l’Inter alla ricerca di un profilo simile", evidenzia poi Tuttosport che sottolinea come Arnautovic, profilo che sta prendendo sempre più piede nelle ultime ore, viene visto come quarta punta qualora dovesse andare via Correa.