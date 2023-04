TS – Inzaghi punta la Coppa Italia: “Per club ultimo pensiero, per Simone altra medaglia”

Non solo la Champions League: Simone Inzaghi punta anche la Coppa Italia: l'Inter è in semifinale e la prossima settimana a San Siro arriverà la Juve

"Perché non c’è solo la Champions nei pensieri di Inzaghi, che ha già sollevato tre trofei da quando è allenatore dell’Inter. Mercoledì 26 a San Siro arriverà la Juventus per la semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo l’1-1 di Torino, una sorta di finale anticipata visto che la vincente affronterà poi a Roma una fra Fiorentina e Cremonese. Per la società la Coppa Italia è l’ultimo dei pensieri, per Inzaghi un’altra medaglia da appuntare sul petto".