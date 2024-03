Il tricolore della seconda stella, il primo della sua carriera, ma non solo: il tecnico nerazzurro non intende fermarsi

"Tra i diversi record già registrati e quelli ancora alla portata della capolista, il tecnico ne insegue uno anche a livello personale che riguarda i punti collezionati nell'arco di una stagione. Il primato sembra alla portata, visto che l'allenatore piacentino in carriera si è spinto al massimo fino alle 84 lunghezze della stagione 2021/22, quando il Milan per due punti in più si portò a casa il titolo. Stavolta alle spalle dei nerazzurri c'è il vuoto e Inzaghi oltre al primo scudetto in panchina e alla seconda stella regalata al club, vuole impreziosire la cavalcata facendo il pieno di punti nelle nove giornate che restano. Il suo record personale dista otto lunghezze, ma c'è tempo e margine per fare anche meglio partendo dagli attuali 76".