Appiano Gentile comincia a ripopolarsi: attesi alla Pinetina i nerazzurri impegnati in questi giorni in giro per il mondo

Archiviata la sosta per le Nazionali, l'Inter è pronta a riaccogliere i suoi calciatori impegnati in questi giorni in giro per il mondo. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul programma dei rientri: "Ieri, alla ripresa ad Appiano, Calhanoglu è tornato regolarmente in gruppo. Oggi Inzaghi riabbraccerà gli azzurri e Asllani, domani gli altri europei oltre a Lautaro e Carlos Augusto, l'ultimo a rientrare sarà Sanchez venerdì".