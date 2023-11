Sfogo Sanchez: “Docce non vanno ed escono escrementi. E’ nazionale o club di terza?”

Non arrivano i risultati della nazionale cilena, che però, come documenta Alexis Sanchez, non sembra disporre nemmeno delle strutture adeguate per garantire ai giocatori di svolgere la propria professione al meglio. Questo lo sfogo del Nino Maravilla in conferenza stampa: "Nel complesso Juan Pinto Duràn ci sono tre docce che non funzionano, devi aspettare che gli altri la finiscano. Nello stadio del Colo Colo ero seduto a fare stretching e dallo scarico della doccia sono usciti alcuni nostri escrementi. Ti chiedi, ma questa è una Nazionale o un club di terza categoria?".