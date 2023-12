Inter al lavoro dopo due giorni di riposo. Da Inzaghi subito una richiesta alla squadra

Obiettivo battere il Genoa. Per essere campioni d'inverno, che poco conta, ma soprattutto per tenere a distanza di sicurezza la Juventus. La partita di venerdì sarà importante per l'Inter, Inzaghi lo sa e lo ha ribadito anche ieri alla squadra durante l'allenamento.

"Ieri l’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano dopo i due giorni di «regalo» – pardon, riposo – concessi da Inzaghi dopo il Lecce. Il tecnico ha subito trovato il tempo per chiedere alla squadra di tenere alto il livello di concentrazione: il clima di festa non deve distrarre dall’obiettivo. Ma da questo punto di vista l’allenatore non è mai stato tradito. È sempre bene ribadire il concetto, anche se la macchina Inter fin qui si è dimostrata ancor più performante in trasferta, dove ha sempre vinto eccezion fatta per il pareggio di Torino con la Juventus", scrive La Gazzetta dello Sport.