"Il segreto per arrivare in fondo alle competizioni è proprio quello di non lasciare indietro nessuno, coinvolgere tutti: Romelu Lukaku, a segno anche domenica a Napoli, scalpita e sbuffa, ma molto difficilmente sarà titolare stasera e anche per Istanbul le sue azioni non sembrano in rialzo", si legge sul Corriere della Sera.