"Roma, anche subito". Apre con le parole di Francesco Totti il Corriere dello Sport in edicola venerdì 15 settembre. "Inzaghi sfida Pioli: derby dei due mondi", si legge in vista di Inter-Milan in programma sabato. Spazio poi alle scelte di casa Napoli, al rinnovo di Zaccagni e alle parole di Bonucci sull'addio alla Juventus.