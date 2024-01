Inzaghi, sospiro di sollievo: squadra quasi al completo. “Simone ha chiesto a tutti di…”

Dopo più di un mese, Simone Inzaghi, in vista della partita contro l'Hellas Verona in programma sabato, potrebbe contare su un'Inter praticamente al completo

Dopo più di un mese, Simone Inzaghi, in vista della partita contro l'Hellas Verona in programma sabato, potrebbe contare su un'Inter praticamente al completo. La Gazzetta dello Sport fa il punto sui nerazzurri dopo il ritorno agli allenamenti ad Appiano Gentile:

"Simone Inzaghi ha salutato il 2023 con il pareggio al Ferraris e ha visto la Juventus tornare a -2 in classifica grazie alla vittoria in casa sulla Roma. Oggi pomeriggio il tecnico di Piacenza ha radunato i suoi alla Pinetina per preparare la sfida di sabato a San Siro contro il Verona e, rispetto all'ultimo mese e mezzo nel quale ha fatto i conti con diversi infortuni, ha tirato un sospiro di sollievo visto che la condizione di Pavard e Dumfries è in crescita (il francese è più avanti), Lautaro e Dimarco torneranno a breve in gruppo (oggi hanno lavorato ancora a parte) e giovedì sbarcherà il rinforzo Buchanan (...)".