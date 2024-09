Inzaghi: “Attenzione alla Stella Rossa. Farò qualche cambio ma…”

"Sappiamo che la continuità è importantissima. Veniamo da un'ottima vittoria a Udine, domani sarà Champions e sappiamo che tutte le partite in Europa sono difficilissime. Troviamo un avversario in salute, che finora in campionato ha fatto otto vittorie e un pareggio nelle prime nove. Dovremo chiaramente alzare l'aggressività e l'attenzione, sarà una partita difficile"