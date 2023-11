Inzaghi, strigliata alla squadra nell’intervallo. “Ha chiesto a tutti i giocatori di…”

"Bentornata Pazza Inter . E in una partita che contava relativamente per la classifica, può anche andare bene. E' finita con un rocambolesco 3-3 Benfica-Inter, una partita assurda, con l'Inter delle “riserve” ai limiti dell'imbarazzante nel primo tempo, chiuso sotto 3-0 per una tripletta dell'ex Joao Mario, ma devastante nella ripresa dopo la sveglia di Simone Inzaghi all'intervallo". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla cronaca e all'analisi del match di Lisbona.

"Già prima della gara l'Inter e il tecnico sapevano che per passare il girone da primi in classifica non sarebbe tendenzialmente contato il risultato di ieri al Da Luz, ma quello contro gli spagnoli il 12 dicembre a San Siro. E i risultati di ieri non hanno mutato nulla: Inter e Real Sociedad - sorprendente 0-0 in casa con il Salisburgo - hanno 11 punti e si giocheranno la vetta a Milano, con i nerazzurri che, in virtù di una differenza reti peggiore (più 5 gli spagnoli, più 3 Lautaro e compagni), dovranno vincere per chiudere in testa. Già qualificati e con la gara di Napoli alle porte, il tecnico nerazzurro ha scelto di non rischiare i titolari, schierando solamente tre giocatori scesi in campo a Torino contro la Juventus (De Vrij, Acerbi e Darmian, avanzato a destra). Decisione ovviamente criticabile, visto il terribile andamento del primo tempo, ma Inzaghi ha scelto la salute dei suoi big", spiega Tuttosport.