Simone Inzaghi, dopo la bella vittoria in rimonta dell'Inter contro il Monza, si è subito proiettato sulla sfida di Champions League di martedì contro il Feyenoord. In ballo ci sono i quarti di finale di Champions, obiettivo fondamentale.

Paolo Condò, in studio a Sky Sport, ha stuzzicato Inzaghi proprio sul sul Feyenoord, prossimo avversario nel ritorno degli ottavi di Champions League, che ha chiesto e ottenuto di non giocare nel campionato olandese in questo weekend proprio per prepararsi al meglio alla sfida di San Siro contro i nerazzurri.