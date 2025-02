"Un frontman al centro del palco, capace di rispondere a muso duro sulle polemiche per gli errori arbitrali («capisco la rabbia della Fiorentina ma ho rivisto il rigore, che non esiste mai, mai») e di palleggiarsi la pressione dialettica con Conte, rivale per lo scudetto e professore in materia: «Il nostro percorso è ottimo, sia quello in Champions che quello in campionato dove stiamo lottando contro squadre che stanno facendo altrettanto e che vogliono le stesse cose dell’Inter», ha detto il nerazzurro l’altra sera, dopo che Conte, frenato dall’Udinese, aveva parlato di corsa per l’Europa. La sfida è totale, insomma, e questo Inzaghi un po’ Mourinho e un po’...Conte è ormai un allenatore strutturato per reggerla e vincerla, sotto tutti gli aspetti".