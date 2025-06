A tal proposito La Gazzetta dello Sport ha parlato delle quote dei bookmakers riguardanti i possibili successori di Inzaghi: "Se fino a poche ore prima della finale i bookie vedevano Inzaghi vicino ad un accordo con i nerazzurri, ora lo scenario cambia: si alzano le quote di una permanenza di Simone (da 1.35 all'1.70 di Betflag, che diventa 1.75 su Snai e 1.80 su Admiralbet) e precipitano quelle delle sue possibili alternativi. I nomi più caldi, in questo senso, sono due: Cesc Fabregas, protagonista di un grande campionato alla guida del Como, che vale ora 2.50 e 3.00 (prima della finale era a 7.50) e Christian Chivu, tecnico giovane ma che conosce bene l'ambiente, avendo allenato fino a pochi mesi fa le giovanili nerazzurre. Più difficile la pista che porta a Roberto De Zerbi, sotto contratto col Marsiglia: si va da 7 a 7.50 per un suo approdo alla Pinetina".