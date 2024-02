"Una vittoria sulla Juve, classifica a parte, darebbe la carica ideale per attraversare uno dei canyon più infidi della stagione: la Roma di De Rossi all’Olimpico (10 febbraio), il primo ottavo di Champions contro l’Atletico Madrid (20 febbraio), la ruvida trasferta a Lecce (25 febbraio) e, tre giorni dopo, il recupero con un’Atalanta in salute (28 febbraio). Questa volta Inzaghi non può tirare il freno a mano. Ma neppure Allegri, per le stesse ragioni. Al di là delle veline ufficiali, della propaganda del posto Champions e dei 20 punti che mancano per raggiungerlo, la Juve allo scudetto ci crede eccome. Corre per quello e non potrebbe essere altrimenti, data la qualità della rosa, la quantità degli investimenti e, soprattutto, la crescita della squadra che è sempre rimasta incollata ai nerazzurri, al di sopra delle altre. Solo nelle dichiarazioni ufficiali Max può accontentarsi di un risultato utile", aggiunge il quotidiano.