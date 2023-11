Inzaghi, 14 vittorie con l’Inter in Champions: solo 4 allenatori hanno fatto meglio

"Per portare tanti soldi nelle casse dell’Inter, Simone Inzaghi ha logicamente ottenuto risultati importanti nelle sue campagne europee. Certo, non ha vinto, anche se ci è andato vicino la scorsa stagione, ma lo ha fatto comunque con un club, l’Inter, che ha minori mezzi economici rispetto ad alcuni colossi che frequentano abitualmente le zone alte della Champions". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito ai progressi del club nerazzurro in Europa da quando è arrivato Inzaghi. Il club ha cambiato politica complice il Covid e la crisi di Suning, con investimenti inferiori rispetto alle precedenti annate.