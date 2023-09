Inzaghi vuole eguagliare 3 mostri sacri del club: l’obiettivo è entrare nella storia dell’Inter

La sconfitta della Juve regala all'Inter l'opportunità di staccare i bianconeri in classifica. La squadra di Inzaghi scenderà in campo alle 12:30 contro l'Empoli. La quinta vittoria consecutiva permetterebbe a Inzaghi di eguagliare mostri sacri come Herrera, Conte e Mancini. "Solo i tre citati allenatori infatti sono riusciti a guidare la propria Inter a cinque vittorie consecutive nelle prime cinque giornate del torneo", sottolinea Tuttosport.