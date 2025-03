Iran ai Mondiali 2026: decisiva la doppietta di Taremi contro l’Uzbekistan

L'Iran si è qualificato per il Mondiale di calcio del 2026 - che si disputerà negli Stati Uniti, Messico e Canada - grazie al pareggio per 2-2 con l'Uzbekistan

