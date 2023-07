Isco e la violenta lite con Monchi: “Ecco cosa gli dissi. Mi afferrò per il collo e…”

E cosa succede quando Lopetegui viene esonerato?

"Licenziano Julen, arriva Sampaoli e bene anche lui. Ma quando Lopetegui se ne va e si avvicina la finestra del mercato invernale, vedo tante cose strane all'interno del club. Per cominciare, hanno chiamato il mio agente per trovare una via d'uscita per me, senza prima discutere nulla con me, quindi appena l'ho saputo sono andato a parlare direttamente con Monchi. Gli ho detto: "Senti, ho saputo questo, non so cosa stia succedendo, non so se mi vuoi bene o no... Sii onesto con me e aggiusteremo la cosa senza problemi. Sono a tua disposizione".