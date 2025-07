Appello del telecronista al neo ct della Nazionale italiana a 19 anni dall'ultima Coppa del Mondo vinta dalla squadra guidata da Lippi in cui Gattuso giocava

Fabio Caressa, nel giorno del 19esimo anniversario della vittoria della Coppa del Mondo ai Mondiali in Germania ricorda il momento in cui Cannavaro ha alzato il trofeo sotto al cielo di Berlino. C'è il suo commento sottofondo e lo ripropone con il labiale. Poi c'è un appello al nuovo ct della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso.

L'Italia ha saltato gli ultimi due Mondiali, quello in Russa del 2018 e quello in Qatar del 2022 e la qualificazione alla competizione che si giocherà agli States è lontana e a rischio. Per questo arriva la richiesta al nuovo allenatore azzurro: "Rino tu c'eri, portaci almeno a rigiocarcela". Ritornare ad esserci è l'obiettivo e sarebbe già un bel successo.