Domani sera l'amichevole, a Empoli, contro la Bosnia Erzegovina. L'Italia si sta preparando all'Europeo e Spalletti , in conferenza stampa, ha sottolineato: «Non ci sarà mai una posizione di tranquillità perché siamo l'Italia, per cui dobbiamo aspirare a tantissimo. Sicuramente la migliore cosa non è dire a questi ragazzi che l'unica possibilità è vincere l'Europeo; quando sono arrivato c'era una ferita aperta ancora importante».

«Agli Europei ci stiamo andando, poi vediamo di crescere in questo percorso ma siamo partiti da una non qualificazione al Mondiale. Abbiamo vinto nel 2021, ma siamo partiti da una non qualificazione al Mondiale. Non vogliamo essere gli hacker di noi stessi, stiamo lavorando in maniera seria», ha aggiunto il ct. «I 26 scelti? Non sono stato io a sceglierli, sono loro a meritarsi questa maglia, io ho solo scelto i migliori», ha concluso il mister.