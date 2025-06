Dopo il ko con la Norvegia, ultimo match per Spalletti contro la Moldavia. Ranieri pronto a dire sì al doppio ruolo, Pioli resta in corsa

Sono ore decisive per il futuro della panchina azzurra dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia. La Nazionale è arrivata a Reggio Emilia per la sfida di questa sera, 9 giugno, contro la Moldavia, ultima partita sotto la guida di Luciano Spalletti, che saluterà l’incarico dopo la gara.