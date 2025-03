Italia, nel mirino ora la qualificazione ai Mondiali. Il calendario degli Azzurri

La squadra di Spalletti è stata inserita nel Girone I e dovrà disputare otto gare in vista della Coppa del Mondo del 2026

L'Italia di Spalletti è stata eliminata dalla Nations League per mano della Germania. E ora la strada di qualificazione ai prossimi Mondiali diventa più complicata. Dopo due tornei saltati, la rosa che affronterà le prossime gare non può più sbagliare: l'obiettivo da centrare è essere tra l'11 giugno e il 19 luglio in America, tra Messico, Canada e States dove si giocherà la Coppa del Mondo 2026.