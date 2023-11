Italia, Darmian e Acerbi festeggiano sui social la qualificazione a Euro24

Darmian e Acerbi hanno giocato nella partita dell'Italia contro l'Ucraina la partita che è finita zero a zero ma è valsa il passaggio agli Europei di giugno, quelle che si giocheranno a fine stagione in Germania. Pochi minuti nel finale per l'esterno, il centrale invece ha giocato da titolare nella formazione di Spalletti. Entrambi alla fine hanno scritto sui social.

Foto di gruppo per Darmian che ha scritto: "Euro2024: we are coming". E una foto di un momento in campo per Acerbi che ha scritto: "In Germania ci andiamo anche noi".