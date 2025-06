Luciano Spalletti non sarà più il commissario tecnico dell'Italia: due ex allenatori dell'Inter in corsa per la panchina

Alessandro Cosattini Redattore 8 giugno 2025 (modifica il 8 giugno 2025 | 18:02)

Luciano Spalletti non sarà più il commissario tecnico dell'Italia: "Gravina mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico dopo la partita (contro la Moldavia), risolveremo il contratto. Non avevo intenzione di mollare ma mi assumo la responsabilità. Vincere e convincere lunedì per aiutare chi mi sostituirà". Si lavora dunque al suo successore, ecco il punto del sito di Sky Sport.

"Il favorito resta Stefano Pioli, oggi allenatore in Arabia all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Sarebbe lui la pista più praticabile. Un'altra opzione sarebbe quella di Claudio Ranieri, il preferito dal presidente della FIGC Gabriele Gravina. Tuttavia, l'ex allenatore giallorosso non vuole venire meno all'impegno preso nella dirigenza della Roma. E quindi, pur essendo onorato dall'interessamento azzurro, direbbe di no.

Difficile da percorrere la strada che porterebbe a un ritorno di Roberto Mancini dopo la forte rottura avuta al termine della sua avventura con la Nazionale. Sullo sfondo poi anche i nomi di alcuni ex giocatori della Nazionale come De Rossi, Cannavaro e Gattuso", si legge.

(Fonte: Sky Sport)