Il ct Soncin ha selezionato 29 ragazze per le sfide in programma il 21 e il 25 febbraio contro Galles e Danimarca

Dopo aver chiuso il 2024 con il pareggio con la Spagna campione del mondo e con la prima storica vittoria in casa della Germania, la Nazionale Femminile è pronta a ripartire dalle sfide di Nations League con Galles e Danimarca. Un doppio impegno che segnerà l’inizio della seconda edizione della competizione UEFA, che un anno e mezzo fa diede il via alla gestione Soncin. Venerdì 21 febbraio (ore 18.15, Rai 2) allo stadio di Monza è in programma la gara con la selezione gallese, martedì 25 febbraio (ore 18.15, diretta Rai 2) al ‘Picco’ di La Spezia le Azzurre torneranno in campo per i 90’ con le scandinave.