Alle 20.45 l'Italia giocherà contro la Francia, sfida valida per la Nations League. Spalletti rinuncia a Donnarumma per un virus intestinale: gioca Vicario in porta. I nerazzurri italiani in campo sono Bastoni, Frattesi, Dimarco e Barella, schierato ancora come trequartista. Nella Francia gioca dal 1' Thuram al centro dell'attacco, parte fuori Pavard.