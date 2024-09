L'Italia affronterà questa sera la Francia. Spalletti opterà per la difesa a 3, come annunciato nelle sue dichiarazioni. Tre i giocatori dell'Inter in campo dal 1'.

"Di Lorenzo, 31enne, uomo spallettiano che ha da farsi perdonare prestazioni disastrose quanto quelle del ct. Sono stati esclusi Jorginho e Cristante per lasciare spazio a centrocampisti più dinamici come Tonali e Ricci, candidati a comporre la mediana questa sera al Parco dei Principi, con Frattesi delegato al ruolo di volante tra centrocampo e attacco. Attacco semplificato, anche qui, a due con Raspadori al fianco di Retegui. L’unico movimento codificato, l’unica minima complessità richiesta da Spalletti per non essere dannatamente prevedibili, è la trasformazione di questo 3-5-2 in un 3-4-2-1 con Frattesi che si alza per buttarsi dentro l’area e Raspadori che si abbassa per legare il gioco", si legge su Libero.