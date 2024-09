"Senza dirlo ad alta voce, perché la Francia è stata complice con il suo niente, ma siamo ripartiti. E non è facile dire chi è stato più bravo: se Spalletti a riorganizzare la squadra, Frattesi a trasformarsi in centravanti, Dimarco e Raspadori a segnare due gol diversi e lo stesso bellissimi, Tonali a far rivedere il tuttocampista del Milan, Calafiori a interpretare il ruolo di play come se avesse l’avesse fatto sempre. Tutti, escluso purtroppo Di Lorenzo sotto choc per la follia che ci ha fatto sprofondare dopo dodici secondi. Dire ripartenza è forse poco. Rinascita è più adeguato", scrive il quotidiano.