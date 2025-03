Italia-Germania, venduti 50mila biglietti per i quarti a San Siro

A due giorni dalla sfida con la Germania va riempiendosi lo stadio ‘Giuseppe Meazza’. Sono 50.000 i biglietti emessi per la gara d’andata dei quarti di finale della UEFA Nations League in programma giovedì 20 marzo (ore 20.45) a Milano, che si prepara a riabbracciare la Nazionale 123 giorni dopo aver ospitato l’ultimo match del girone di Nations League con la Francia. Esauriti i biglietti dell’offerta Promo Famiglia, sono ancora disponibili i tagliandi a prezzo ridotto per Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari.