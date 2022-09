Italia-Inghilterra, TS: “Dimarco da 7 in pagella. Bene Acerbi, Barella irruente”

Ecco i voti di Tuttosport per i tre giocatori dell'Inter scesi in campo ieri a San Siro per Italia-Inghilterra

L'Italia ha vinto 1-0 contro l'Inghilterra e ora si avvicina alle Final Four di Nations League, che saranno centrate in caso di vittoria in Ungheria. Sono stati tre i nerazzurri in campo ieri a San Siro. Per Tuttosport, il migliore è stato Dimarco, voto 7: "Morde con tigna James e arriva spesso al cross: produce intriganti traiettorie. E colpisce un palo". Sufficiente - voto 6 - Acerbi mentre Barella è da 5,5 con tanto di spiegazione: "Approccia la partita con dinamismo antico, ma pure con irruenze mal gestite. E gli manca qualcosa in inserimento"