Dopo il pareggio contro il Belgio, l'Italia stasera a Udine affronterà Israele. Luciano Spalletti non rinuncia ai tre nerazzurri: Bastoni, Frattesi e Dimarco. Cambio, invece, in porta con Donnarumma che va in panchina per lasciare spazio a Vicario. Chance per Raspadori dal 1'.