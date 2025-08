La sfida si ripete un anno dopo il 4-1 in Nations League: è la terza sfida casalinga del girone per gli azzurri del nuovo ct Gennaro Gattuso

Sono in vendita i biglietti per la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 Italia-Israele, in programma a Udine nello stadio 'Friuli' il 14 ottobre: è la terza sfida casalinga del girone per gli azzurri del nuovo ct Gennaro Gattuso.