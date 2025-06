Comincia nel peggiore dei modi il cammino dell'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: gli Azzurri vengono travolti dalla Norvegia e si ritrovano da subito a dover rincorrere per evitare un altro fallimento. 3-0 il risultato finale, al termine di una partita mai in discussione. Prestazione pessima da parte dei ragazzi del ct Spalletti, dominati sotto ogni punto di vista dagli avversari. Pratica chiusagià nel primo tempo: apre le marcature Sorloth, raddoppia uno scatenato Nusa, chiude i conti il "solito" Haaland. Per l'Italia la strada è subito in salita, mentre la Norvegia vola con le sue 3 vittorie in altrettante partite giocate.