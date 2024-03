"Questi i numeri del cantiere di Luciano Spalletti che dal suo arrivo sulla panchina azzurra ha già dato un’impronta chiara alla sua truppa e ha indicato la strada da seguire: giusta disciplina, in campo e fuori; alcuni principi interessanti di gioco (il 3-4-2-1, ma anche quelli dell’interista Inzaghi e del romanista De Rossi) per trovare soluzioni tattiche alternative che rendano l’Italia meno prevedibile; una convivenza multimediale, con la app per eseguire i «compiti» a casa".