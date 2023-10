EDICOLA / CdS: Italia, adesso preghiamo. Europei a rischio. Fagioli patteggia

Il Corriere dello Sport , in prima pagina, parla della sconfitta per tre a uno dell'Italia contro l'Inghilterra a Wembley. "E adesso preghiamo", il titolo scelto dal giornale romano che aggiunge: "La Nazionale cade, Euro a rischio. Si gioca tutto con Macedonia e Ucraina".

E poi ancora il caso scommesse: "Fagioli, 7 mesi di squalifica e 5 di riabilitazione. Ha patteggiato con la FIGC", il titolo di spalla. E in basso si parla di Decreto Crescita che non cambia: "Regole inasprite dal governo ma il calcio non è coinvolto. Giocatori e cervelli esclusi dalla nuova normativa inserita nella manovra finanziaria: le agevolazioni per i club restano in vigore".