Gianni Pampinella Redattore 7 giugno 2025 (modifica il 7 giugno 2025 | 10:16)

Un'altra serata da incubo per i colori nerazzurri. E, più in generale, per tutto il calcio italiano. Sei giorni dopo la pesante sconfitta dell’Inter nella finale di Champions League, un’altra batosta si è abbattuta sugli interisti – e non solo – con il tracollo dell’Italia in Norvegia. "Un’Italia piccola piccola, mai pericolosa. Bastoni e Barella come i loro compagni increduli e inutili. A loro si è aggiunto dall’inizio della ripresa Frattesi, forse l’interprete più vivace nelle poche gare da salvare tra le ultime della infelice gestione Spalletti. E nel finale spazio anche per Dimarco, per completare il triste quadro nerazzurro", sottolinea il Corriere dello Sport.

"L’Inter a Monaco ha chiuso un ciclo, ha salutato Simone Inzaghi, si appresta a rifondare la squadra che sarà affidata a Cristian Chivu. Probabilmente anche questa Nazionale andrà rifondata. Se arrivasse il verdetto della terza esclusione consecutiva dal Mondiale sarebbe inevitabile. Gli interisti hanno chiuso la stagione con il fiato corto, svuotati di energie da un finale da film dell’orrore. Bastoni, Barella, Frattesi e Dimarco rappresentano esattamente quello che è l’Italia attuale: un gruppo di discreti giocatori, volenterosi, ma che non riescono a fare la differenza. Nel gruppo a disposizione di Spalletti chi può essere considerato un campione? Forse solo Donnarumma".

"Alla fine del secolo scorso, nell’epoca d’oro del calcio italiano, Svizzera e Norvegia erano invitate a volte a fare da sparring partner nelle prove generali prima di un mondiale. Oggi sono decisamente davanti a noi. L’Inter finalista di Champions e in corsa per lo scudetto fino all’ultima giornata oggi non è in grado di dare un’impronta a questa Nazionale con i suoi uomini. La Norvegia ci ha dato una lezione di calcio, contro un’Italia fragile in difesa e inconcludente in attacco. C’è bisogno di una scossa".

(Corriere dello Sport)