Sono stati giorni delicati per l'Italia dopo quanto accaduto nel ritiro di Coverciano con l'arrivo della Polizia per gli atti di notifica recapitati a Tonali e Zaniolo e dopo la decisione della FIGC di spedirli a casa. Ma la Nazionale è ripartita dalla vittoria su Malta e in Inghilterra, a Wembley, dovrà dimostrare se è pronta per voltare pagina dopo la mancata qualificazione ai Mondiali e le ultime difficoltà riscontrate nel cammino verso gli europei. Alla vigilia della partita contro l'Inghilterra ha parlato il CT Luciano Spalletti e ha sottolineato: «La realtà ci dirà che squadra siamo. Ma non siamo qui per giocare il calcio che ci capita: siamo venuti a giocare la partita che vogliamo». Una vittoria porterebbe l'Italia a pari punti con gli inglesi anche se la differenza reti è comunque ampia (+14 per la Nazionale di Southgate).