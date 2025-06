A due giorni dal disastro dell'Italia contro la Norvegia, il Corriere della Sera analizza le difficoltà della nazionale maggiore che rischia di non andare la Mondiale per la terza volta consecutiva. "La retorica dei bambini di 10 anni che non hanno mai visto l’Italia giocare al Mondiale è sbagliata, ma per difetto. Anche chi ha 20 anni e si ricorda le due spedizioni disastrose di Sudafrica e Brasile, non sa cosa vuol dire una partita a eliminazione diretta in una Coppa del Mondo, con un Paese intero col fiato sospeso. L’ultima volta, almeno, è stata memorabile, dato che è la finale del 2006 conquistata ai calci di rigore con la Francia. Da allora gli azzurri — campioni d’Europa a Wembley 2021 ancora ai rigori — sulla via del Mondiale prendono schiaffoni da chiunque. E ormai la galleria degli orrori, dopo la debacle contro l’incredula Norvegia, è così lunga da aprirci un museo".