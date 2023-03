Italia qualificata per l’Europeo U19: finisce 2-2 con il Belgio, in gol Esposito

Agli Azzurrini del ct Bollini basta un pareggio per chiudere al primo posto il girone eliminatorio e festeggiare

Missione compiuta per l' Italia U19 : gli Azzurrini del ct Bollini pareggiano 2-2 contro il Belgio e chiudono al primo posto nel girone 2 a quota 5 punti, guadagnando così l'accesso all'Europeo di categoria che si terrà a luglio a Malta. Il Belgio passa in vantaggio dopo pochi minuti con Bassette, ma l'Italia risponde allo scadere del primo tempo con un calcio di rigore trasformato da D'Andrea. A inizio ripresa Esposito, ancora dagli 11 metri, firma il sorpasso azzurro, prima della rete di Stroeykens che fissa il punteggio sul definitivo 2-2.

Buone notizie per l'Inter da parte di Francesco Pio Esposito: l'attaccante della Primavera nerazzurra, alla prima convocazione in Nazionale U19, ha giocato da titolare tutte e 3 le partite del girone eliminatorio contro Germania, Slovenia e Belgio, da sotto età, segnando oggi il suo primo gol in questa categoria.