Inter, esordio con la Nazionale U19 per Esposito: titolare in Germania-Italia

Prima convocazione con la Nazionale Under 19 e subito in campo dal primo minuto: Francesco Pio Esposito, attaccante della Primavera dell'Inter, sarà titolare in occasione del match di qualificazione all'Europeo di categoria tra Germania e Italia (calcio di inizio alle ore 12 a Brema). Gli Azzurrini del ct Alberto Bollini sono stati inseriti nel gruppo 2, insieme ai coetanei tedeschi, al Belgio e alla Slovenia.