Gianni Pampinella Redattore 10 giugno 2025 (modifica il 10 giugno 2025 | 09:39)

Dalle colonne del Corriere della Sera, Daniele Dallera analizza la prestazione dell'Italia contro la Moldova. "Speriamo che Claudio Ranieri non abbia visto la partita. Non vorremmo mai che cambiasse idea e restasse comodo comodo a fare il consulente dei Friedkin per la sua Roma. Questa Italia mette paura. Col pallottoliere in mano sognavamo un 8-0 alla Moldova, squadra scarsa (giudizio espresso con rispetto), per rimetterci a sognare un approdo Mondiale".

"Invece la Nazionale italiana ha rischiato più volte di subire gol. Ha vinto, d’accordo, ma che incubo, di cui si libera Luciano Spalletti, ct durato un lampo, bruciato in fretta, per colpe sue, soprattutto caratteriali, poco adatte al ruolo istituzionale di commissario tecnico. Ma attenzione, non è che Spalletti abbia lasciato a casa e non abbia convocato dei geni del calcio: la povertà tecnica è evidente, ben espressa anche ieri sera contro la Moldova".

"Affidiamoci a Ranieri con fiducia, sperando che nelle prossime ore risolva i problemi contrattuali con la Roma. Non resta che aspettare l’annuncio quasi papale del nuovo allenatore della Nazionale, non c’è bisogno per fortuna di un conclave calcistico: fatto il miracolo giallorosso, chissà che non gli riesca anche quello azzurro".

