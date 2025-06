Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex giocatore critica aspramente la Figc

Gianni Pampinella Redattore 16 giugno 2025 (modifica il 16 giugno 2025 | 17:32)

Parole nette quelle pronunciate da Gianni Rivera ai microfoni di Radio Sportiva. L’ex fuoriclasse del Milan e della Nazionale ha espresso tutto il suo disappunto nei confronti della FIGC, colpevole – a suo dire – di non valorizzare l’esperienza dei grandi campioni del passato. "La Federazione non ascolta i grandi campioni del passato, non sono dentro a quegli uffici e non posso sapere. Io mi sono proposto perché la mia esperienza penso possa essere importante, per le mie qualità. Ma non mi chiamano perché non sono manovrabile".

"La scelta di Gattuso come ct? Prima bisognerebbe vedere come lavora, magari è bravissimo ma nessuno lo ha mai visto lavorare, come facciamo a dirlo prima o a giudicarlo. Ci sono tante cose da sistemare e valutare, e da vedere di mettere una pietra sopra per sempre… Un contributo i vertici federali lo hanno dato in negativo di sicuro agli ultimi insuccessi. Sulla Nazionale bisogna avere comunque fiducia sul futuro".

“Ho il sospetto che alcuni giocatori scommettano contro se stessi e anche che i bambini non crescono perché se le loro famiglie non hanno i soldi, smettono di giocare perchè tutti devono pagare. Questa è una indagine che dovrebbe fare la Federazione. Ho sentito molte famiglie lamentarsi del fatto di dover pagare i procuratori e se non li pagavano i figli non giocavano o nemmeno entravano…”

"La questione Acerbi? Non l’ho seguita. Io quando mi convocavano andavo sempre, ma ho capito che c’erano rapporti strani tra presidenti e direttori della Gazzetta, per cui era meglio lasciar perdere. Ranieri? Lui ha un contratto con la Roma e serviva lì, mi sono meravigliato anzi che gliel’abbiano chiesto dalla Federazione. Era meglio chiederlo a qualcuno che era libero. Mancini non se lo meritava di essere richiamato, ha fatto dei danni, mi dispiace perché era bravo ma per tanti soldi ha rinunciato alla Nazionale e non si meritava di riconquistare quegli spazi”.

(Radio Sportiva)