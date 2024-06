Le ultime sulle formazioni di Italia-Spagna, gara in programma questa sera alle 21 e valida per il Gruppo B

Dopo il successo per 2-1 in rimonta sull’Albania, l’italia di Luciano Spalletti affronta questa sera alla Veltis-Arena di Gelsenkirchen la Spagna di De La Fuente, nella sfida valida per il secondo turno del Gruppo B di Euro 2024.