Italia, Spalletti favorito. Conte? Aspetta una chiamata da un grande club. Antonio sta…

A sorpresa Roberto Mancini si è dimesso da ct dell'Italia. La Figc è già a caccia del successore con Luciano Spalletti al momento in vantaggio su Antonio Conte. Ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, conclusa l’esperienza al Tottenham, l’allenatore leccese aspetta una chiamata per mettersi di nuovo alla prova in un grande club. "Ha l’ambizione di giocare subito per vincere, di dimostrarsi all’altezza della Champions League e non vorrebbe nemmeno trovarsi nella situazione di chi deve ancora una volta ripartire da zero".