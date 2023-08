Inter, l’ultima amichevole conferma una cosa. Spicca Lautaro. Thuram? Il meglio lo dà…

"L’Inter ha, comunque, fatto le prove generali per il debutto sabato con il Monza che si avvicina tra qualche incognita. Inzaghi ha schierato la squadra tipo per quasi 70’ e mostrato anche certi difettucci sparsi. Non solo l’addormentamento difensivo iniziale già visto a Salisburgo (stavolta un erroraccio di Bastoni ha portato al gol di Dwamena dell’1-0 albanese al 6’) o l’imprecisione eccessiva sotto porta, ma anche momenti di scarsa attenzione collettiva".