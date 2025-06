"Serve una scossa e serve adesso. Altrimenti sarà presa una decisione traumatica. Sono già allo studio le alternative. I tifosi vorrebbero Claudio Ranieri. Nei pensieri di Gravina c’è anche Stefano Pioli, ma agganciare l’ex allenatore del Milan, primo obiettivo della Fiorentina, non è semplice per questioni economiche e fiscali con le quali sta combattendo da giorni il club di Commisso. Pioli in Arabia è legato da un altro anno di contratto da 12 milioni netti con l’Al Nassr. Gli altri nomi, compreso il ritorno di Mancini che ha mandato segnali di pace, non sembrano piste praticabili come il suggestivo impiego di un campione del mondo sulla panchina che scotta: da De Rossi a Cannavaro, passando per Gattuso. Un ruolo importante l’avrà Buffon".