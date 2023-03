Italia, Tardelli: “Bisogna avere fede nei giovani. Questo il vero problema. La soluzione…”

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, l'ex giocatore analizza il momento non facile che stanno attraversando il calcio italiano

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Marco Tardelli analizza il momento non facile che stanno attraversando il calcio italiano e di conseguenza la Nazionale. "Bisogna avere fede nei giovani e Mancini ce l’ha. Sto con lui e condivido la sua stessa preoccupazione per il futuro".