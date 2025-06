Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianfranco Teotino ha commentato la scelta della Figc di puntare su Rino Gattuso per la panchina dell'Italia. Il giornalista ha espresso grande rispetto per la figura dell’ex centrocampista rossonero, ma ha sollevato perplessità sulla scelta del tecnico per guidare una squadra in difficoltà.