Italia U15, doppia amichevole contro la Slovenia: Inter, un solo convocato

Il ct Enrico Battisti ha scelto 22 ragazzi per i test match in programma a Coverciano martedì 23 e giovedì 25 gennaio

La Nazionale Under 15, dopo il test amichevole della scorsa settimana contro i pari categoria della Rappresentativa di Serie C, tornerà sui campi del Centro Tecnico Federale di Coverciano martedì 23 (ore 14.30, diretta streaming sul sito FIGC) e giovedì 25 gennaio (ore 11) per affrontare i pari categoria della Slovenia.